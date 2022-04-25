Британцы пожаловались на трудности из-за энергокризиса

Более 40 процентов британцев пожаловались на трудности с оплатой счетов за энергию

Жители Британии, которые столкнулись с ростом счетов из-за энергокризиса, все чаще жалуются на проблемы с оплатой коммунальных услуг. Так, 43 процента британцев сообщают, что в марте с трудом могли позволить себе оплачивать счета за энергию, передает Национальная статистическая служба Великобритании (ONS) со ссылкой на результаты проведенного в марте опроса.

По сравнению с предыдущим ноябрьским опросом показатель вырос на 6 процентных пунктов. Тех, кто в целом отметил рост повседневных расходов по сравнению с предыдущим месяцем, оказалось 83 процента (это на 25 процентных пункта выше, чем в ноябре).

Практически половина участников исследования — 43 процента домохозяйств — заявили о том, что не смогут откладывать средства в течение следующего года. Из британцев, которые выплачивают кредит и/или ипотеку или арендуют жилье, 3 процента сообщили о задолженностях по платежам.

Ранее в апреле ONS также привела данные о росте цен: годовой уровень инфляции, зафиксированный в Великобритании в предыдущем месяце, достиг 7 процентов — рекордное число с марта 1992 года. За март средние счета за газ и электричество для домашних хозяйств выросли до 1971 фунта стерлингов (189 807 рублей). Аналитики прогнозируют повышение цен на электричество на 115-130 процентов за год.