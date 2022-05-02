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Во Франции предупредили о последствиях отсутствия российских туристов

France 2 заявил о возможных проблемах в сфере туризма во Франции из-за отсутствия россиян

Фото: Jan Woitas / globallookpress.com

Отсутствие туристов из России повлечет за собой большие финансовые потери в сфере туризма во Франции. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на France 2.

По информации канала, отсутствие россиян во Франции приведет к большим финансовым потерям, которые туриндустрия не сможет компенсировать. Менеджер по связям из Парижа Элиза Галле отметила, что туристы из России чаще других готовы платить большие деньги, чтобы устроить свадьбы во дворцах и прогулки на яхтах. Она предупредила, что такого в стране уже не будет.

Также в материале отмечается, что россияне считаются во Франции особенно активными потребителями наряду с приезжими из США и КНР. Туристическая отрасль возлагала на них большие надежды после потерь от коронавируса.

Ранее сообщалось, что несколько сотен россиян во Франции обратились в суд с жалобой на дискриминацию после блокировки своих банковских счетов в стране. После начала спецоперации России на Украине они перестали получать какие-либо платежи, в том числе зарплату, компенсации и социальную помощь.

В апреле член Совета по правам человека при президенте России Александр Брод заявил, что массовое нарушение прав россиян за рубежом из-за ситуации на Украине стало следствием радикальной политики Запада. Им поступают угрозы, отказывают в обучении и лечении за рубежом, блокируют счета и даже отказывают в ресторанном обслуживании.

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Варвара Кошечкина
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