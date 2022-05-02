В Израиле объяснили мифы о еврейских корнях Гитлера

Haaretz: мифы о еврейских корнях Гитлера связаны с его дедом, чья личность неизвестна

Слухи о том, что фюрер Третьего рейха Адольф Гитлер был евреем, не имеют подтверждений. Об этом сообщает израильская газета Haaretz.

Журналисты издания отреагировали на предположение министра иностранных дел России Сергея Лаврова о том, что Гитлер мог иметь еврейские корни. Авторы объяснили, что многочисленные мифы о еврейском происхождении фюрера связаны с тем, что историкам неизвестна личность его деда по отцовской линии.

В материале говорится, что, по одной из версий, в Бухаресте проживала еврейская семья с фамилией Гитлер. Согласно другой версии, отец Гитлера родился в результате связи члена венской ветви семьи Ротшильдов и служанки-нееврейки. Также о том, что фюрер еврей, заявлял в своих мемуарах генерал-губернатор оккупированной Польши Ганс Франк. Франк утверждал, что бабушка Гитлера — Мария Анна Шикльгрубер — родила ребенка, когда работала поваром в доме неких Франкенбергеров из австрийского города Грац.

Журналисты сослались на историков, которые утверждают, что евреи были изгнаны из Граца в XV веке и вернулись обратно примерно в 1860 году — более чем через два десятилетия после рождения Алоиса Гитлера. Однако в 2019 году еврейский психолог доктор Леонард Сакс заявил, что небольшая еврейская община проживала в Граце еще до этого времени. По словам историков, даже если это правда, нет никаких подтверждений, что в городе жила еврейская семья по фамилии Франкенбергер.

Авторы газеты Haaretz подчеркнули, что исторических доказательств предполагаемого еврейского происхождения фюрера Третьего рейха не существует. По их словам, миф о том, что Гитлер был евреем, начали распространять в 1930-х годах — это было связано с тем, что газеты искали сенсационные истории после прихода нацистов к власти.

Ранее премьер-министр Израиля Нафтали Беннет назвал ложью слова главы МИД России Сергея Лаврова, предположившего, что у Адольфа Гитлера были еврейские корни. Также Беннет призвал остановить использование холокоста в политических целях.