Сборная России по хоккею вырвала победу в матче с Белоруссией

Сборная России по хоккею со счетом 3:2 обыграла Белоруссию в товарищеском матче в Туле

Сборная России по хоккею вырвала победу в товарищеском матче с Белоруссией. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла в понедельник, 2 мая, в Туле и завершилась со счетом 3:2 в пользу хозяев. В первом периоде заброшенными шайбами отметились россияне Илья Сафонов и Данил Башкиров. В третьем периоде отличились белорусские хоккеисты Егор Чезганов и Виталий Пинчук. Победная шайба, заброшенная в овертайме, на счету Марата Хайруллина.

В первом товарищеском матче, который прошел 1 мая, победу также одержала сборная России. Встреча завершилась со счетом 5:2. В составе победителей заброшенными шайбами отметились Никита Тертышный и Федор Свечков, дубль оформил Марат Хайруллин. Выиграть россиянам также помог гол вратаря Дмитрия Николаева. У белорусов отличились Егор Чезганов и Даниил Сотишвили.