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Олимпийский чемпион назвал хоккеистов нищебродами в сравнении с футболистами

Чемпион ОИ-2018 Вадим Шипачев назвал хоккеистов нищебродами в сравнении с футболистами

Фото: Сергей Бобылев / ТАСС

Олимпийский чемпион 2018 года, нападающий московского «Динамо» и сборной России Вадим Шипачев высказался о зарплатах в хоккее. Его слова приводит Sport24.

«Если сравнивать зарплаты хоккеистов с теми деньгами, что есть в футболе, мы, считай, нищеброды. Но лыжники также про нас могут сказать, мол, за что получаем такие деньги», — сказал он. Он посоветовал всем, кто возмущается зарплатами спортсменов, отдать ребенка в хоккей или футбол.

По информации источника, Шипачев зарабатывает в «Динамо» 95 миллионов рублей в год. Среди футболистов Российской премьер-лиги (РПЛ) самую высокую зарплату, по данным портала Transfermarkt, получает бразильский нападающий «Зенита» Малком — 22 миллиона евро в год. Среди россиян самым зарабатывающим игроком чемпионата является вратарь «Краснодара» Матвей Сафонов, который получает 16 миллионов евро в год.

18 апреля защитник «Сочи» Сергей Терехов посетовал на необоснованно высокие зарплаты легионеров РПЛ. «У нас привозят никому не известных иностранцев и дают по два миллиона евро, хотя человек играл в чемпионате Бельгии и больше нигде не играл. Русский почему-то этих денег не достоин», — пожаловался он и рассказал, что среди россиян хорошо зарабатывают только некоторые футболисты из команд, входящих в топ-4 чемпионата.

Дарья Коршунова
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