Зарплаты россиян и легионеров в РПЛ сравнили

Защитник «Сочи» Сергей Терехов посетовал на необоснованно высокие зарплаты легионеров РПЛ

Защитник «Сочи» Сергей Терехов сравнил зарплаты россиян и легионеров в Российской Премьер-лиге (РПЛ). Его слова передает Sports.ru.

Он заявил, что иностранным футболистам лиги платят необоснованно высокие зарплаты. «У нас привозят никому не известных иностранцев и дают по два миллиона евро, хотя человек играл в чемпионате Бельгии и больше нигде не играл. А все думают, что он топ-футболист, ему надо давать хорошую зарплату. Русский почему-то этих денег не достоин», — посетовал Терехов. Он рассказал, что среди россиян хорошо зарабатывают только некоторые футболисты из команд, входящих в топ-4 чемпионата.

Ранее бывший глава футбольных клубов «Москва» и «Локомотив» Юрий Белоус предрек понижение зарплат игроков, выступающих в РПЛ. По его мнению, изоляция российского футбола серьезно ударит по командам, так как они останутся без доходов за участие в еврокубках. Кроме того, может возникнуть нехватка спонсорских отчислений.

28 февраля Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) отстранили российские клубы и сборные от участия в соревнованиях под своей эгидой. Команды исключили из розыгрышей всех турниров, в том числе квалификации чемпионата мира-2022 в Катаре.