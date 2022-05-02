Журова высказалась о решении УЕФА отстранить российские команды от турниров

Журова посчитала, что УЕФА принял решение об отстранении российских команд под давлением

Депутат Госдумы, олимпийская чемпионка по конькобежному спорту Светлана Журова высказалась о решении Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) отстранить российские футбольные сборные и клубы от турниров. Ее слова приводит ТАСС.

«Даже если человек искренне убежден, что спорт должен быть вне политики, и готов это заявить, под давлением меняют свое мнение, так выдаются решения разнообразных исполкомов», — посчитала Журова. По ее словам, практически все российские спортсмены так или иначе не смогут участвовать в международных соревнованиях. При этом она отметила, что для футболистов отстранение менее критично, чем для других видов спорта, так как у них значительно меньше турниров.

Ранее отстранение российских команд от турниров оценил главный тренер национальной сборной по футболу и «Ростова» Валерий Карпин. «Ничего нового для меня не произошло. Тот беспредел с отстранением российского футбола от соревнований, который начался несколько месяцев назад, продолжается», — заявил специалист.

Ранее 2 мая УЕФА принял решения об участии российских команд в турнирах в сезоне-2022/2023. Российские футбольные клубы отстранили от еврокубков, а национальную сборную исключили из Лиги наций.