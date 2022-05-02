Карпин оценил отстранение российских команд фразой «беспредел продолжается»

Карпин заявил, что беспредел с отстранением российских сборных и клубов продолжается

Главный тренер национальной сборной по футболу и «Ростова» Валерий Карпин оценил отстранение российских команд от международных турниров. Его слова передает «Чемпионат.com».

«Ничего нового для меня не произошло. Тот беспредел с отстранением российского футбола от соревнований, который начался несколько месяцев назад, продолжается», — заявил специалист. Он выразил надежду, что Российскому футбольному союзу удастся в соответствующих судах отстоять право для футболистов участвовать в соревнованиях.

Ранее 2 мая Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) принял решения об участии российских команд в турнирах в сезоне-2022/2023. Российские футбольные клубы отстранили от еврокубков, а национальную сборную исключили из Лиги наций. Также УЕФА отклонил заявку России на проведение чемпионатов Европы по футболу 2028 и 2032 годов.

28 февраля Международная федерация футбола и УЕФА отстранили российские клубы и сборные от участия в соревнованиях под своей эгидой. Команды исключили из розыгрышей всех турниров, в том числе от квалификации чемпионата мира-2022 в Катаре.