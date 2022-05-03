В Германии оценили влияние остановки поставок российского газа в Польшу

В Германии заявили, что на страну не повлияла остановка поставок газа в Польшу и Болгарию

Приостановка поставок российского газа в Польшу и Болгарию не повлияла на энергетическую безопасность Германии. Об этом заявили в Федеральном сетевом агентстве ФРГ, передает РИА Новости.

В ведомстве заявили, что газовые хранилища страны заполнены на 35 процентов. Ситуацию с энергоснабжением там оценили как стабильную.

Ранее об опасности введения эмбарго на российские энергоресурсы заявили австрийские промышленники. По их словам, отказ от российской энергии приведет к небывалому росту цен на нее внутри страны. Также там подчеркнули, что если углю и нефти можно будет найти замену в среднесрочной перспективе, то найти альтернативу российскому газу пока просто невозможно.

О том, что в ближайшие годы невозможно найти альтернативу российскому газу говорил и глава немецкой энергетической компании E.ON Леонард Бирнбаум