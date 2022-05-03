Планы Эстонии пересмотреть границы с Россией объяснили

Политолог Кортунов: отзыв подписи Эстонии под договорами о границах с Россией малозначим

Планы Эстонии отозвать подпись под договорами о морской и сухопутной границах с Россией — это символический жест. Решение не повлечет за собой пересмотра линии границы между странами, рассказал «Ленте.ру» генеральный директор Российского совета по международным делам Андрей Кортунов.

Вопрос границ

В Эстонии не рассчитывают на пересмотр границ с Россией, объяснил политолог. По его словам, планы Консервативной народной партии республики отозвать подпись под документом отражают положение дел Москвы и Таллина.

«3 мая должно состояться обсуждение вопроса, поднятого Консервативной народной партией, то есть эстонскими правыми, о возможном отзыве подписи под договором о сухопутной и морской границе с Российской Федерацией. Думаю, это связано с общим состоянием российско-эстонских отношений, фактором проведения военной спецоперации на Украине. Правые в течение достаточно длительного времени высказывались против этого договора 2014 года, мотивируя это тем, что документ фактически лишает Эстонию возможности поднимать вопрос о возвращении той территории, которую правые считают своей на основании Тартуского договора 1920 года», — сказал он.

У России и Эстонии нет юридически оформленной границы. После 10 лет обсуждения вопроса в 2005 году в Москве стороны подписали «пограничный договор». При ратификации документа Таллин решил включить в него упоминание Тартуского мирного договора 1920 года, на основании которого между странами проходила довоенная граница. Москва сочла, что из-за этого Таллин в дальнейшем будет предъявлять территориальные претензии России, и отозвала подпись.

В чем суть Тартуского мирного договора? Согласно Тартускому (Юрьевскому) мирному договору, после того, как Эстония стала самостоятельным государством, РСФСР передала ей часть территорий Ленинградской и Псковской областей. В 1940 году Эстония вошла в состав Советского Союза. Россия сочла документ недействительным, поскольку республика перестала быть субъектом международного права. Сейчас российская сторона называет соглашение «историческим документом».

В 2014 году Министерства иностранных дел России и Эстонии подписали новое соглашение о сухопутной и морской границах. Однако документ до сих не вступил в силу.

Чего добивается Эстония?

По мнению Кортунова, в Таллине понимают, что восстановление границ, предусмотренных Тартуским мирным договором, сейчас невозможно. Некоторые политические силы рассчитывают на репарации со стороны Москвы.

Здесь речь не обязательно может идти о возвращении территории. Правые говорят, что если ее нельзя возвратить, то по крайней мере можно требовать какие-то компенсации от России за то, что эти районы, которые сейчас относятся к Псковской и Ленинградской областям, в период между Первой и Второй мировой войной находились в составе Эстонии Андрей Кортунов политолог

«В 2014 году был уже новый договор подписан, он должен был быть ратифицирован парламентами, но возникли всякие осложнения, связанные, в том числе, с присоединением Крыма. Сейчас консерваторы пытаются вернуться к этому вопросу на фоне кризиса в отношениях», — сказал политолог.

Это способ каким-то образом укрепить внутренние позиции. Для Консервативной народной партии это такой пиар-ход, который позволит ей заявить о себе и, возможно, получить какую-то дополнительную политическую поддержку Андрей Кортунов политолог

При этом, по мнению Кортунова, не все в Эстонии поддерживают позицию правых. Однако решение вопроса о границах с республикой в ближайшее время невозможно, считает он.

«В нынешних условиях мы ничего исключить не можем. Надо посмотреть, как пройдут слушания в эстонском парламенте. Подпись действительно может быть отозвана, потому что консерваторы в Эстонии сейчас очень активны и влиятельны. И общий фон не исключает такой вариант. Но это ничего принципиально не меняет в наших отношениях, скорее, такое решение будет иметь символический характер», — заключил политолог.

Ранее глава МИД Эстонии Эва-Мария Лийметс назвала Тартуский мирный договор действующим.

