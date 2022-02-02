Глава МИД Эстонии заявила о действии Тартуского мирного договора

Глава Министерства иностранных дел (МИД) Эстонии Эва-Мария Лийметс заявила о том, что Тартуский мирный договор продолжает действовать. Ее слова передает РИА Новости.

По словам Лийметс, после провозглашения независимости Эстонии в 1991 году страна заключила «дальновидные» соглашения, обеспечивающие ее независимость и суверенитет. «Как и Тартуский мирный договор, который есть и останется действующим», — добавила она. При этом «краеугольным камнем безопасности» глава МИД назвала Устав ООН, Североатлантический договор, договоры Европейского союза и другие международные соглашения.

В январе Эва-Мария Лийметс выступила за продолжение военных учений НАТО. По ее словам, маневры являются очень важной частью коллективной обороны альянса.

Переговоры о границе между Россией и Эстонией продолжаются много лет. В 2005 году стороны подписали первый пограничный договор, но во время ратификации эстонская сторона включила в него упоминание Тартуского мирного договора, после чего Москва отозвала подпись. В 2014 году страны подписали новое соглашение, которое не ратифицировано до сих пор.

Тартуский мирный договор был заключен между РСФСР и Эстонией в 1920 году. Согласно ему, часть Ленинградской и Псковской областей являются эстонской территорией.