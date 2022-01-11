Эстония выступила за продолжение военных учений НАТО

Министр иностранных дел Эстонии Эва-Мария Лийметс выступила за продолжение военных учений НАТО, пишет ERR.ee.

«Военные учения, несомненно, являются очень важной частью коллективной обороны НАТО, и, с нашей точки зрения, их продолжение, разумеется, очень важно», — сказала Лийметс.

Она добавила, что если в ходе переговоров НАТО с Москвой «удастся договориться о повышении прозрачности» при проведении российских военных учений, то это укрепит безопасность в Европе.

Глава МИД сообщила, что Эстония планирует взять слово на переговорах НАТО с Россией 12 января. «С нашей перспективы важно ведение диалога с Российской Федерацией. Но, разумеется, для нас важно и то, чтобы другие европейские государства уважали территориальную целостность других стран и прекратили соответствующую военную деятельность в Европе», — заявила Лийметс.

Ранее в Женеве состоялись переговоры по гарантиям безопасности и стратегической стабильности между делегациями России и США.

17 декабря МИД России обнародовал проекты соглашений с НАТО и США по гарантиям безопасности. Москва призывает Североатлантический альянс отказаться от расширения на Восток.

В последние месяцы в Киеве и на Западе звучали заявления об угрозе нападения России на Украину. В Кремле назвали это безосновательным нагнетанием напряженности.