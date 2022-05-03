Губерниев ответил назвавшему хоккеистов нищебродами олимпийскому чемпиону

Дмитрий Губерниев назвал неприличной критику Вадимом Шипачевым зарплат в хоккее

Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев ответил олимпийскому чемпиону 2018 года Вадиму Шипачеву, который назвал хоккеистов нищебродами в сравнении с футболистами. Его слова приводит Sport24.

«Мне кажется, что Шипачев откровенно поплыл. Если человек нормальный и здравомыслящий, он так не скажет. Заглядывать в чужой кошелек — неправильно и крайне неприлично», — заявил журналист. Он обратил внимание на то, что для каждого вида спорта есть рыночная цена, спрос и сопоставимые предложения.

2 мая Шипачев, представляющий московское «Динамо» и сборную России, раскритиковал зарплаты в хоккее. При этом он подчеркнул, что лыжники также могут быть возмущены слишком высокими выплатами для хоккеистов.

По информации Sport24, Шипачев зарабатывает в «Динамо» 95 миллионов рублей в год. Среди футболистов Российской Премьер-лиги (РПЛ) самую высокую зарплату, по данным портала Transfermarkt, получает бразильский нападающий «Зенита» Малком — 22 миллиона евро в год. Среди россиян самым высокооплачиваемым игроком РПЛ является вратарь «Краснодара» Матвей Сафонов, который получает 16 миллионов евро в год.