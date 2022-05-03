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В московской синагоге отреагировали на слова Лаврова о еврейских корнях Гитлера

В московской синагоге назвали необоснованными слова Лаврова о еврейских корнях Гитлера
Александр Каргин

Александр Каргин. Фото: OOO «Книжники»

Высказывание главы МИД России Сергея Лаврова о том, что у Адольфа Гитлера были еврейские корни, необоснованно. Так на слова министра отреагировал директор программ московской синагоги Александр Каргин, передает радиостанция «Говорит Москва».

«То, что у Гитлера есть еврейская кровь, — эта теория довольно известная, но она не находит научного подтверждения. По поводу второй части высказывания Лаврова о том, что среди евреев есть антисемиты, — это абсолютная правда», — сказал он. Каргин привел в пример чемпиона мира по шахматам Роберта Фишера, американского лингвиста и философа Ноама Хомского, а также немецкого философа и экономиста Карла Маркса.

При этом реакцию со стороны Израиля Каргин назвал слишком жесткой и неадекватной, допустив, что она может быть связана с тем, что в стране болезненно относятся ко всему, что связано с Холокостом.

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«Но надо понимать, что первая часть фразы Лаврова не соответствует историческим реалиям, но негативного контекста там нет. Посыл довольно понятен, он никак не был направлен против евреев, он был связан с тем, как Лавров видит Зеленского», — пояснил он, отметив, что простых евреев слова Лаврова не взбудоражили и вряд ли это приведет к ухудшению отношений двух стран.

2 мая министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Адольф Гитлер мог иметь еврейские корни — так он ответил на заявление президента Украины Владимира Зеленского, указавшего, что в стране не может быть нацизма, так как он сам еврей. Впоследствии посла России в Израиле Анатолия Викторова вызвали в МИД для разъяснений, с ним провели беседу. В Израиле также назвали ужасной исторической ошибкой высказывания Лаврова.

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Сергей Истомин
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