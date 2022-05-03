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«Ливерпуль» стал первым финалистом Лиги чемпионов

«Ливерпуль» обыграл «Вильярреал» и стал первым финалистом Лиги чемпионов

Фото: IMAGO/Jonathan Moscrop / Global Look Press

«Ливерпуль» на выезде одержал волевую победу над «Вильярреалом» в ответном полуфинальном матче Лиги чемпионов. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла во вторник, 3 мая, и завершилась со счетом 3:2 в пользу гостей. На голы Булайе Диа и Франсиса Коклена англичане ответили точными ударами Фабиньо, Луиса Диаса и Садио Мане. В первой встрече мерсисайдцы одержали победу со счетом 2:0.

«Ливерпуль» стал первым финалистом Лиги чемпионов. Соперника по решающему матчу красные узнают после ответной встречи между «Манчестер Сити» и «Реалом». Игра пройдет в среду, 4 мая, в Мадриде.

Финал Лиги чемпионов пройдет 28 мая. Встреча состоится в Париже.

Алексей Гусев
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