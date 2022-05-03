Президент США Джо Байден назвал кризис на Украине «поворотным пунктом в истории»

Кризис на Украине стал «поворотным пунктом в истории». Об этом заявил президент США Джо Байден, выступая перед сотрудниками завода компании Lockheed Martin («Локхид Мартин») в штате Алабама, где производят противотанковые ракетные комплексы Javelin, передает РИА Новости.

Он рассказал, что события, подобные нынешним, случаются раз в шесть-восемь поколений. Также он добавил, что считает события на Украине «первой реальной битвой» между демократией и автократией в современных условиях.

Финансовый аспект

В том же выступлении Байден рассказал, что поддержка Украины в период военной спецоперации России «обойдется недешево». Однако, отметил он, Вашингтон на намерен стоять в стороне.

В частности, хозяин Белого дома призвал Конгресс США как можно скорее утвердить выделение 33 миллиардов долларов дополнительной помощи Украине. Он заявил, что следует оперативно одобрить финансирование Киеву, в том числе и в военной сфере, чтобы помочь Украине в сложившейся ситуации.

Дети «Джавелинов»

Обращаясь к работникам предприятия, Байден рассказал, что на Украине появилось новое имя в честь продукции завода. По его словам, двух детей назвали Джавелин и Джавелина.

Ранее обозреватель The National Interest Калеб Ларсон предупредил, что военные склады в США пустеют из-за большого количества поставок вооружений Киеву, в связи с чем американские солдаты остаются без оружия. По его подсчетам, Пентагон передал Украине около трети своих запасов противотанковых ракет Javelin. При этом производственные линии времен холодной войны были остановлены, в связи с чем у США нет возможности быстро восполнить арсенал. В Минобороны спрогнозировали, что для пополнения запасов ракет Javelin необходимо около пяти лет.

Оговорки по Байдену

Байден во время выступления во вторник по ошибке сказал, что США будто бы снабжали «Джавелинами» Россию, а не Украину.

Перед тем, как Россия напала, мы удостоверились в том, чтобы у России имелись "Джавелины" и другие вооружения для укрепления обороны Джо Байден президент США

«Вы позволяете украинцам защищаться так, чтобы мы не рисковали вступлением в третью мировую войну, отправляя американских солдат в бой с российскими солдатами», — добавил он.

Также американский лидер оговорился, заявив, что «украинцы смело защищают нашу страну».