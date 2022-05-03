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Байден назвал кризис на Украине «поворотным пунктом в истории»

Президент США Джо Байден назвал кризис на Украине «поворотным пунктом в истории»

Фото: Jonathan Ernst / Reuters

Кризис на Украине стал «поворотным пунктом в истории». Об этом заявил президент США Джо Байден, выступая перед сотрудниками завода компании Lockheed Martin («Локхид Мартин») в штате Алабама, где производят противотанковые ракетные комплексы Javelin, передает РИА Новости.

Он рассказал, что события, подобные нынешним, случаются раз в шесть-восемь поколений. Также он добавил, что считает события на Украине «первой реальной битвой» между демократией и автократией в современных условиях.

Финансовый аспект

В том же выступлении Байден рассказал, что поддержка Украины в период военной спецоперации России «обойдется недешево». Однако, отметил он, Вашингтон на намерен стоять в стороне.

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В частности, хозяин Белого дома призвал Конгресс США как можно скорее утвердить выделение 33 миллиардов долларов дополнительной помощи Украине. Он заявил, что следует оперативно одобрить финансирование Киеву, в том числе и в военной сфере, чтобы помочь Украине в сложившейся ситуации.

Дети «Джавелинов»

Обращаясь к работникам предприятия, Байден рассказал, что на Украине появилось новое имя в честь продукции завода. По его словам, двух детей назвали Джавелин и Джавелина.

Ранее обозреватель The National Interest Калеб Ларсон предупредил, что военные склады в США пустеют из-за большого количества поставок вооружений Киеву, в связи с чем американские солдаты остаются без оружия. По его подсчетам, Пентагон передал Украине около трети своих запасов противотанковых ракет Javelin. При этом производственные линии времен холодной войны были остановлены, в связи с чем у США нет возможности быстро восполнить арсенал. В Минобороны спрогнозировали, что для пополнения запасов ракет Javelin необходимо около пяти лет.

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Оговорки по Байдену

Байден во время выступления во вторник по ошибке сказал, что США будто бы снабжали «Джавелинами» Россию, а не Украину.

Перед тем, как Россия напала, мы удостоверились в том, чтобы у России имелись "Джавелины" и другие вооружения для укрепления обороны

Джо Байденпрезидент США

«Вы позволяете украинцам защищаться так, чтобы мы не рисковали вступлением в третью мировую войну, отправляя американских солдат в бой с российскими солдатами», — добавил он.

Также американский лидер оговорился, заявив, что «украинцы смело защищают нашу страну».

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Марина Совина
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