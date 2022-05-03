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Байден рассказал о названных на Украине в честь Javelin детях

Президент США Байден рассказал, что на Украине появилось имя Джавелин
Джо Байден

Джо Байден. Фото: РИА Новости

Президент США Джо Байден во время поездки на завод в штате Алабама, где производят противотанковые ракетные комплексы Javelin для Украины, рассказал, что в стране появилось новое имя в их честь. Видео с его выступления публикует Telegram-канал URA.RU.

По словам Байдена, двух детей назвали Джавелин и Джавелина.

На этом же выступлении Байден назвал конфликт на Украине поворотным пунктом истории. Он также заявил, что считает события на Украине «первой реальной битвой» между демократией и автократией в современных условиях.

25 апреля стало известно, что Пентагон отправит на Украину переносные зенитно-ракетные комплексы (ПЗРК) Stinger, противотанковые управляемые ракетные комплексы (ПТРК) Javelin и другое сопутствующее военное оборудование.

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Марина Совина
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