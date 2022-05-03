Байден назвал кризис на Украине «поворотным пунктом истории»

Президент США Джо Байден назвал конфликт на Украине поворотным пунктом истории

Президент США Джо Байден во время поездки на завод в штате Алабама, где производят противотанковые ракетные комплексы Javelin для Украины, назвал конфликт на Украине поворотным пунктом истории. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам Байдена, такое случается только раз в шесть-восемь поколений. Он также заявил, что считает события на Украине «первой реальной битвой» между демократией и автократией в современных условиях.

28 апреля стало известно, что президент США Джо Байден запросил у Конгресса дополнительные 33 миллиарда долларов для новой помощи Украине на фоне спецоперации России. Из всей суммы пакета США планируют выделить порядка 20,4 миллиарда «на дополнительную помощь в военной сфере и сфере безопасности» Украины, а также на укрепление безопасности Европы.

