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Байден назвал кризис на Украине «поворотным пунктом истории»

Президент США Джо Байден назвал конфликт на Украине поворотным пунктом истории
Джо Байден

Джо Байден. Фото: Kevin Lamarque / Reuters

Президент США Джо Байден во время поездки на завод в штате Алабама, где производят противотанковые ракетные комплексы Javelin для Украины, назвал конфликт на Украине поворотным пунктом истории. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам Байдена, такое случается только раз в шесть-восемь поколений. Он также заявил, что считает события на Украине «первой реальной битвой» между демократией и автократией в современных условиях.

28 апреля стало известно, что президент США Джо Байден запросил у Конгресса дополнительные 33 миллиарда долларов для новой помощи Украине на фоне спецоперации России. Из всей суммы пакета США планируют выделить порядка 20,4 миллиарда «на дополнительную помощь в военной сфере и сфере безопасности» Украины, а также на укрепление безопасности Европы.

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Марина Совина
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