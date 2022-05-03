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Байден выступит с заявлением по Украине на заводе по производству Javelin

Байден выступит с заявлением о помощи Украине на оружейном заводе, производящем Javelin
Джо Байден

Джо Байден. Фото: Samuel Corum/ Globallookpress.com

Президент США Джо Байден выступит с очередным заявлением по Украине на оружейном заводе Lockheed Martin, где производятся ракетные системы Javelin. Штатное расписание американского лидера распространил Белый дом, передает РИА Новости.

Глава государства посетит предприятие, расположенное в штате Алабама. В 14 часов по североамериканскому времени (22:00 мск) у него запланирована речь «о предоставляемой Украине оборонной помощи».

28 апреля стало известно, что президент США Джо Байден запросил у Конгресса дополнительные 33 миллиарда долларов для новой помощи Украине на фоне спецоперации России. Из всей суммы пакета США планируют выделить порядка 20,4 миллиарда «на дополнительную помощь в военной сфере и сфере безопасности» Украины, а также на укрепление безопасности Европы.

25 апреля сообщалось, что Пентагон отправит на Украину переносные зенитно-ракетные комплексы (ПЗРК) Stinger, противотанковые управляемые ракетные комплексы (ПТРК) Javelin и другое сопутствующее военное оборудование

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Марина Совина
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