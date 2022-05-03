Российский хоккеист рассказал о процедуре получения румынского гражданства

Российский хоккеист Скачков рассказал, как получал румынское гражданство в течение года

Российский хоккеист клуба «Чиксереды» Евгений Скачков рассказал о том, как получал румынское гражданство. Об этом сообщает Sport24.

По словам россиянина, процедура заняла примерно год, а оформление проходило через Федерацию хоккея Румынии, которая заявила о нем как о потенциальном игроке сборной. Скачков добавил, что не ощущает себя румыном.

«Я приезжал в посольство, где должен был произнести клятву на румынском языке. Это обязательная программа. Я ее выучил, там было около двух четверостиший», — рассказал хоккеист. Форвард отметил, что свободно не говорит на румынском.

О принятии Скачковым румынского гражданства стало известно 22 апреля. Россиянин сможет выступить на чемпионате мира-2022. Его национальная команда играет во втором по силе дивизионе.

37-летний Скачков играет в Румынии с 2019 года. Форвард, являющийся воспитанником ЦСКА, играл за армейский клуб, московский «Спартак», «Трактор», СКА, «Ак Барс», «Торпедо», «Салават Юлаев», «Сочи», «Югру» и «Ладу». В КХЛ нападающий провел 433 встречи, в которых забросил 90 шайб и сделал 99 результативных передач.