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Глава МОК объяснил введение санкций против российских спортсменов

Томас Бах объяснил санкции в отношении России мировой реакцией на события на Украине

Фото: Cao Can / Global Look Press

Президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах высказался о введении санкций в отношении российских спортсменов. Об этом сообщает Inside The Games.

Функционер заявил, что получал много вопросов от Национальных олимпийских комитетов (НОК) на тему отличия конфликта на Украине от многих других, происходивших в разных странах мира. «Это вопиющее нарушение олимпийского перемирия. Нам было необходимо принять защитные меры, потому что мировая реакция на другие конфликты была не такой, как сейчас», — объяснил Бах.

30 марта двукратный олимпийский чемпион по биатлону Дмитрий Васильев назвал Баха главным виновником проблем России в мировом спорте. «Человек, который должен призывать к умиротворению и приводить в действие главный тезис "спорт вне политики", разрушил этот тезис», — заявил Васильев.

28 февраля МОК выступил за недопуск российских и белорусских спортсменов к участию в международных стартах. Исполком организации мотивировал рекомендацию стремлением обеспечить защиту честности соревнований и безопасности их участников.
Большинство спортивных федераций мира последовало этому призыву.

Алексей Гусев
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