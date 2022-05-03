В виртуальной реальности научились имитировать поцелуи

Инженеры CMU создали имитирующую поцелуи VR-гарнитуру

Американские специалисты модернизировали VR-гарнитуру, чтобы имитировать поцелуи и прочие контакты со ртом. Об этом сообщает издание Gizmodo.

Инженеры Университета Карнеги-Меллона в Питтсбурге (CMU) модернизировали гарнитуру виртуальной реальности Oculus Quest 2. Ученые отметили, что актуальные гарнитуры направлены на отображение визуальных эффектов и звука, но их создатели не научились имитировать вкус, запах и осязание.

Разработчики установили на Oculus Quest 2 набор ультразвуковых преобразователей, которые направляют на рот пользователя мощные звуковые волны. В зависимости от сценария датчики создают ощущение прикосновения к губам, зубам и даже языку пользователя, когда рот открыт.

Работая по определенным шаблонам, преобразователи могут воссоздать ощущение предмета, скользящего по губам, или постоянные вибрации, такие как брызги воды, когда пользователь наклоняется, чтобы сделать глоток из виртуального питьевого фонтанчика. «Если они коммерциализируют эту идею, мы совсем скоро увидим первую в мире кабинку для поцелуев в виртуальной реальности», — отметили журналисты.

Ранее аналитики TrendForce заявили, что к 2023 году поставки гарнитур виртуальной и дополненной реальности приблизятся к 19 миллионам единиц. Специалисты выяснили, что в 2021 году поставки гарнитур AR/VR достигли 9,86 миллиона единиц.