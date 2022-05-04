Израиль заблокировал счета делового партнера Абрамовича

Деловому партнеру Абрамовича главе Millhouse Давидовичу заблокировали карту из-за санкций

Генеральный директор компании Millhouse (управляет активами российского миллиардера Романа Абрамовича), гражданин Израиля Давид Давидович при попытке снять через банкомат деньги в Латвии узнал, что израильский банк Hapoalim заблокировал его счета и аннулировал банковскую карту. Об этом со ссылкой на заявление Давидовича сообщает издание YNet.

В документе говорится, что кредитная организация действовала мгновенно, без предварительного уведомления. Давидович связался с банком после того, как банкомат проглотил его карту. Именно там он узнал о проблемах со своим счетом, а также о том, что причиной стали наложенные на него правительством Великобритании санкции.

Глава Millhouse потребовал от Окружного суда Тель-Авива обязать банк разблокировать его счета и выдать ему новую карту. В Hapoalim отказались комментировать конкретный случай из соображений банковской тайны, указав только, что работают в соответствии с режимом международных санкций.

Израиль пока не присоединился к международным антироссийским санкциям, хотя и предупреждал, что не намерен помогать россиянам обходить ограничительные меры. Контролирует этот вопрос Банк Израиля, министерство финансов, экономики, энергетики, Управление аэропортов и многие другие структуры.

Блокировка счетов связанного с Абрамовичем бизнесмена совпала по времени с дипломатическим скандалом, который возник после интервью министра иностранных дел России Сергея Лаврова итальянской телекомпании Mediaset. В нем российский дипломат заявил о возможном наличии у Адольфа Гитлера еврейских корней, а также о том, что евреи — «самые ярые антисемиты».

Лаврова осудили высшие лица Израиля, в том числе премьер Нафтали Беннет. Министр иностранных дел Израиля Яир Лапид потребовал извинений от Москвы, однако в ответ российский МИД обвинил страну в поддержке «неонацистского режима» на Украине. Как отмечают израильские СМИ, такая ситуация вынуждает Тель-Авив существенно пересмотреть свое отношение к действиям российских войск на территории Украины.