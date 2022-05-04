Футболку Марадоны продали за рекордную сумму

Футболку Диего Марадоны продали на аукционе Sotheby's за рекордные 9,28 миллиона долларов

Футболку бывшего игрока сборной Аргентины Диего Марадоны продали на аукционе Sotheby's за рекордные 9,28 миллиона долларов. Об этом сообщается на сайте компании.

В этой майке Марадона забил мяч в ворота сборной Англии на чемпионате мира 1986 года, который получил название «Рука бога». До этого она принадлежала бывшему полузащитнику сборной Англии Стиву Ходжу, который поменялся футболками с аргентинцем после встречи. Сделка стала рекордной для спортивной атрибутики. Имя покупателя не разглашается.

9 мая прошлого года игровую джерси шестикратного чемпиона НБА и двукратного олимпийского чемпиона Майкла Джордана продали за рекордную сумму в 1,38 миллиона долларов. Майка, в которой Джордан выступал за команду университета Северной Каролины в сезоне-1982/1983, стала самым дорогим из принадлежащих американскому спортсмену предметов, проданных на торгах.

Марадона известен выступлениями за «Барселону», «Наполи» и «Ньюэллс Олд Бойз». В составе сборной Аргентины он стал чемпионом мира в 1986 году. Аргентинец считается одним из величайших игроков в истории футбола. Он умер в ноябре 2020 года в возрасте 60 лет от острой сердечной недостаточности.