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Спорт

Футболку Марадоны продали за рекордную сумму

Футболку Диего Марадоны продали на аукционе Sotheby's за рекордные 9,28 миллиона долларов

Фото: Toby Melville / Reuters

Футболку бывшего игрока сборной Аргентины Диего Марадоны продали на аукционе Sotheby's за рекордные 9,28 миллиона долларов. Об этом сообщается на сайте компании.

В этой майке Марадона забил мяч в ворота сборной Англии на чемпионате мира 1986 года, который получил название «Рука бога». До этого она принадлежала бывшему полузащитнику сборной Англии Стиву Ходжу, который поменялся футболками с аргентинцем после встречи. Сделка стала рекордной для спортивной атрибутики. Имя покупателя не разглашается.

9 мая прошлого года игровую джерси шестикратного чемпиона НБА и двукратного олимпийского чемпиона Майкла Джордана продали за рекордную сумму в 1,38 миллиона долларов. Майка, в которой Джордан выступал за команду университета Северной Каролины в сезоне-1982/1983, стала самым дорогим из принадлежащих американскому спортсмену предметов, проданных на торгах.

Марадона известен выступлениями за «Барселону», «Наполи» и «Ньюэллс Олд Бойз». В составе сборной Аргентины он стал чемпионом мира в 1986 году. Аргентинец считается одним из величайших игроков в истории футбола. Он умер в ноябре 2020 года в возрасте 60 лет от острой сердечной недостаточности.

Анастасия Борисова
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