Игровую майку Майкла Джордана продали за рекордную сумму

Игровую майку шестикратного чемпиона НБА и двукратного олимпийского чемпиона Майкла Джордана продали за рекордную сумму. Об этом сообщает USA Today.

Лот был выкуплен на аукционе за 1,38 миллиона долларов. Игровая майка, в которой Джордан выступал за команду университета Северной Каролины в сезоне-1982/83 стала самым дорогим из принадлежащих американскому спортсмену предметов, проданных на торгах.

Ранее сообщалось, что первые кроссовки из линейки Yeezy рэпера Канье Уэста продали на аукционе по самой дорогой цене в истории. Аукционный дом Sotheby's выставил Nike Air Yeezy 1 на торги 12 апреля, а уже 26 апреля их выкупили за 1,8 миллиона долларов (135 миллионов рублей). Имя покупателя не раскрывается, в то же время известно, что обувь предоставил на торги Sotheby's нью-йоркский коллекционер Райан Чанг (Ryan Chang).