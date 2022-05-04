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Испанский футболист получил тюремный срок за изнасилование

Футболиста испанской «Сельты» Мину приговорили к четырем годам тюрьмы за изнасилование

Фото: Antonio Pozo / PRESSINPHOTO / AP / Globallookpress.com

Испанский футболист «Сельты» Санти Мина получил тюремный срок за изнасилование женщины. Об этом сообщает Marca.

Суд приговорил спортсмена к четырем годам лишения свободы за преступление, совершенное в 2017 году. Футболисту также запретили приближаться к жертве ближе чем на 500 метров в течение 12 лет, и Мина обязан выплатить штраф в размере 50 тысяч евро.

26-летний Мина выступает за «Сельту» с 2019 года. В текущем сезоне нападающий принял участие в 33 матчах чемпионата Испании, в которых забил семь мячей и сделал три голевые передачи.

20 января бывшего игрока мадридского «Реала» Робиньо приговорили к тюремному сроку за групповое изнасилование. 37-летний бразилец получил девять лет тюремного заключения за преступление, совершенное в Италии в 2013 году.

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Дарья Коршунова
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