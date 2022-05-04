Стало известно о планах создать в России альтернативу Лиге чемпионов

В России захотели возродить Кубок премьер-лиги в формате, напоминающем Лигу чемпионов

В России захотели создать альтернативу Лиге чемпионов (ЛЧ). Об этом стало известно изданию «Спорт-Экспресс».

По информации источника, планируется возродить Кубок премьер-лиги в формате, напоминающем ЛЧ. По итогам сезона-2021/2022 Российской премьер-лиги (РПЛ) команды разобьют на четыре группы. Первую составят клубы, которые займут с первого по четвертое место, вторую — с пятого по восьмое, третью — с девятого по 12-е. В четвертую группу попадут либо 13-я и 14-я команда из РПЛ и два новичка из Футбольной национальной лиги (ФНЛ), либо к добившимся повышения в классе напрямую добавятся победители стыков с третьего и четвертого мест первой лиги.

Два лучших клуба каждой группы попадут в четвертьфиналы. Там лидеры квартетов встретятся с командами, занявшими вторые места в других группах. Далее будут сыграны полуфиналы и финал.

Отмечается, что турнир может появиться в сезоне-2022/2023, если в РПЛ останется 16 клубов. В таком случае матчи будут проводиться в середине недели, как в ЛЧ.

Ранее в Российском футбольном союзе (РФС) заявили о необходимости привлечь дополнительное финансирование для развития спорта. На помощь российскому футболу захотели направить 20 миллиардов рублей в год.