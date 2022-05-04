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Российские клубы по настольному теннису добились восстановления в Лиге чемпионов

Российские клубы по настольному теннису восстановили в Европейской Лиге чемпионов

Фото: Клуб «Факел-Газпром»

Российские клубы «Факел-Газпром» из Оренбурга и УГМК из Свердловской области по настольному теннису добились восстановления в европейской Лиге чемпионов сезона-2021/2022. Об этом сообщается в Telegram-канале юридической компании SILA International Lawyers.

В организации рассказали, что команды обратились в апелляционный суд, постановивший, что решение исполнительного комитета Европейского союза по настольному теннису (ETTU) было дискриминационным.

«Оренбург Газпром» и УГМК должны были сыграть в полуфинале Лиги чемпионов между собой. Из-за их отстранения победителем турнира была объявлена немецкая «Боруссия Дюссельдорф», одержавшая победу в другом полуфинале.

2 марта Международная федерация настольного тенниса (ITTF) отстранила россиян и белорусов от турниров под эгидой организации. В ITTF заявили, что национальные символы, флаги, цвета и гимны стран использоваться не будут. Санкции действуют до дальнейшего уведомления.

Анастасия Борисова
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