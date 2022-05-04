В США подчеркнули важность российского «Сармата»

Defense News: испытания «Сармата» подчеркивают важность модернизации ядерной триады США

Успешные испытания новейшей российской межконтинентальной баллистической ракеты (МБР) «Сармат» подчеркивают важность модернизации ядерной триады США, пишет Defense News.

Издание отмечает, что «Сармат» способен достичь территории Соединенных Штатов через Южный полюс, тогда как основные возможности системы противоракетной обороны (ПРО) страны рассчитаны на удар через Северный. Кроме того, в публикации указывается, что эта система не способна отразить массированный ракетно-ядерный удар.

«Испытание "Сармата" — не говоря уже о быстром ядерном расширении Китая — подчеркивает необходимость модернизации собственной ядерной триады Америки, в том числе путем срочной замены [МБР] Minuteman III на наземное средство стратегического сдерживания, также известное как LGM-35A Sentinel», — говорится в публикации.

Ранее гендиректор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин заявил, что госкорпорация произведет 46 стратегических ракетных комплексов «Сармат».

20 апреля на государственном испытательном полигоне Плесецк произвели успешный запуск ракеты «Сармат».