Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
Наука и техника

В США подчеркнули важность российского «Сармата»

Defense News: испытания «Сармата» подчеркивают важность модернизации ядерной триады США

Фото: Пресс-служба Минобороны РФ / ТАСС

Успешные испытания новейшей российской межконтинентальной баллистической ракеты (МБР) «Сармат» подчеркивают важность модернизации ядерной триады США, пишет Defense News.

Издание отмечает, что «Сармат» способен достичь территории Соединенных Штатов через Южный полюс, тогда как основные возможности системы противоракетной обороны (ПРО) страны рассчитаны на удар через Северный. Кроме того, в публикации указывается, что эта система не способна отразить массированный ракетно-ядерный удар.

«Испытание "Сармата" — не говоря уже о быстром ядерном расширении Китая — подчеркивает необходимость модернизации собственной ядерной триады Америки, в том числе путем срочной замены [МБР] Minuteman III на наземное средство стратегического сдерживания, также известное как LGM-35A Sentinel», — говорится в публикации.

Материалы по теме:
«Циркон», Су-57 и самый большой вертолет: какое оружие получит Россия в 2022 году
«Циркон», Су-57 и самый большой вертолет:какое оружие получит Россия в 2022 году
14 января 2022
«Кинжал», С-400 и Су-35: каким оружием Россия защищает границы?
«Кинжал», С-400 и Су-35:каким оружием Россия защищает границы?
25 февраля 2022

Ранее гендиректор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин заявил, что госкорпорация произведет 46 стратегических ракетных комплексов «Сармат».

20 апреля на государственном испытательном полигоне Плесецк произвели успешный запуск ракеты «Сармат».

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Иван Потапов
Обсудить
Последние новости
Умер первый глава независимой Белоруссии
Еврокомиссия предложит полностью запретить импорт нефти из России
Российский фондовый рынок открылся ростом
Речь Уилла Смита пропала из YouTube-канала премии «Оскар»
Знакомство в приложении обошлось москвичке в 700 тысяч рублей
Евросоюз предложил ввести санкции против руководивших операцией в Мариуполе
Россия сократила переработку нефти
Хазанов рассказал о неловком случае с Якубовичем
Названы районы Москвы с сократившимся количеством жилья
Россиянам назвали самую правильную схему питания для стройности
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.