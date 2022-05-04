Российский вратарь вошел в историю НХЛ

Россиянин Игорь Шестеркин стал вторым вратарем в истории НХЛ по сейвам в матче плей-офф

Российский голкипер Игорь Шестеркин, выступающий за «Нью-Йорк Рейнджерс», вошел в историю Национальной хоккейной лиги (НХЛ) — он стал вторым по количеству сейвов в матче плей-офф. Об этом сообщается на сайте лиги.

В первом матче первого раунда плей-офф «Рейнджерс» сыграли дома против «Питтсбург Пингвинс». Встреча завершилась со счетом 4:3 в пользу гостей. Победитель матча определился в овертайме.

Шестеркин отразил 79 из 83 бросков. Россиянин установил клубный рекорд по сейвам в одной игре плей-офф. Рекорд НХЛ принадлежит вратарю «Коламбус Блю Джекетс» Йоонасу Корписало, который в 2020 году в матче против «Тампа-Бэй Лайтнинг» сделал 85 сейвов.

30 апреля сообщалось, что Шестеркин занял четвертое место в списке самых ценных игроков регулярного чемпионата НХЛ по версии обозревателей сайта лиги. Еще два россиянина, Кирилл Капризов («Миннесота Уайлд») и Александр Овечкин («Вашингтон Кэпиталс»), расположились на седьмой и девятой строчках соответственно.