В Мариуполе установили памятник бабушке, вышедшей с советским флагом к украинским военным

В Мариуполе установили памятник бабушке, вышедшей с советским флагом к украинским военным. Об этом рассказал секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак в своем канале в Telegram-канале.

«В Мариуполе на площади Ленинского комсомола теперь стоит памятник бабушке Ане. Той самой, что не побоялась укрофашистов и защитила Красное Знамя, под которым воевали ее родители», — написал политик по итогам совместного визита в Мариуполь с первым заместителем руководителя Администрации Президента РФ Сергеем Кириенко.

7 апреля в интернете появилось видео, на котором старушка, держащая в руках Знамя Победы, вышла навстречу к украинским военным, приняв их за российских солдат. Выслушав благодарности от пожилой женщины за освобождение, солдаты Вооруженных сил Украины (ВСУ) вырвали флаг из ее рук и растоптали его в грязи. В ответ бабушка отказалась принимать от украинцев пакет с едой.

История украинской бабушки вызвала резонанс в Организации Объединенных Наций (ООН).