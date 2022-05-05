Российский фондовый рынок открылся ростом

Торги на Мосбирже 5 мая открылись ростом фондовых индексов

Торги на российском фондовом рынке в четверг, 5 мая, открылись ростом основных фондовых индексов. Об этом свидетельствуют данные площадки.

По состоянию на 10:00 по московскому времени индекс Мосбиржи прибавил 1,01 процента, а РТС вырос на 2,2 процента. Курс доллара в начале торгов повысился на 10 копеек и составил 66,4 рубля. Евро снижается на 34 копейки — до 70,1 рубля.

Как объяснял ранее экономист, кандидат экономических наук, доцент РАНХиГС Николай Кульбака, Центробанк России сейчас удерживает курсы иностранных валют на нужном уровне. По его мнению, реальное соотношение евро и доллара к рублю можно будет увидеть только после снятия с России санкций.

Эксперт сравнил ситуацию с термометром у отапливаемой в холода квартиры. «Здесь ситуация очень хитрая. Основная проблема курсов сейчас заключается в том, что для того, чтобы поддержать эти курсы, то есть сохранять низкими, в России фактически была ликвидирована конвертируемость валют», — пояснил он в разговоре с «Лентой.ру».

О том, что рубль утратил статус свободно конвертируемой валюты, ранее говорил глава Счетной палаты Алексей Кудрин. Он считает, что проводить международные расчеты Россия сможет только с заинтересованными в этом странами. По мнению Кудрина, в ближайшие полтора-два года Россия будет жить в очень сложной ситуации.

По прогнозам Центробанка, с учетом проводимой денежно-кредитной политики годовая инфляция в России составит 18-23 процента в 2022 году. В 2023-м она снизится до 5-7 процентов и вернется к 4 процентам в 2024-м.