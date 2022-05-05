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Продюсер рассказал о замене Киркорова в случае его отъезда из России

Продюсер Чибисов назвал Баскова заменой Филиппу Киркорову в случае его отъезда из России

Фото: Komsomolskaya Pravda / Globallookpress.com

Организатор звездных концертов, продюсер Кирилл Чибисов назвал имя артиста, который заменит Филиппа Киркорова в случае его отъезда из России. Своим мнением он поделился с News.ru.

По словам продюсера, место поп-короля в случае его переезда в другую страну сразу займет его коллега певец Николай Басков. Помимо этого, Чибисов выразил уверенность в том, что Киркоров не станет покидать Россию.

«Лучше быть в России поп-королем, чем в какой-либо другой стране... никем. Я уверен, что Филипп это прекрасно понимает. Кроме того, при отъезде из страны его трон поп-короля мгновенно будет занят главным конкурентом — Басковым», — рассказал организатор изданию.

Ранее, 4 мая, стало известно, что против Киркорова потребовали возбудить уголовное дело после его концерта в честь юбилея в Кремлевском дворце.

Ранее представитель артиста опровергла слухи о его планах покинуть Россию, назвав этот домысел «провокацией и сплетней».

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Анастасия Астахова
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