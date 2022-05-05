Процветавший благодаря россиянам курорт Италии оказался в бедственном положении

The Guardian: итальянский курорт Скалея терпит убытки в связи с массовым оттоком россиян

Итальянский курорт Скалея, экономика которого процветала в последнее десятилетие благодаря российским путешественникам, терпит огромные убытки в связи с массовым оттоком туристов. О бедственном положении, в котором оказался город, пишет The Guardian.

По информации издания, в городе Скалея с населением менее 11 тысяч человек насчитывается около 30 агентств недвижимости, многие из которых работают на российский рынок. Рестораны, бары и магазины зависят от гостей из России, которые, как правило, тратят больше денег, чем их итальянские коллеги, и продлевают сезон отпусков, приезжая не только в летние месяцы.

При этом поток российских покупателей и отдыхающих в Скалее, которые стекались сюда из-за дешевой недвижимости и благоприятного климата, практически прекратился в результате пандемии коронавируса и статуса вакцины «Спутник V» в ЕС. Как уточняют авторы материала, последствия геополитического кризиса, экономических санкций и запрет на полеты приведут к тому, что туристы вряд ли вернутся на итальянский курорт в обозримом будущем.

Отмечается, что интерес к Скалее со стороны россиян появился примерно в 2010 году, когда учителя, профессора и врачи начали массово покупать здесь недвижимость по цене от 14 тысяч евро. Самым известным российским владельцем дома на курорте был звезда сериала «Воронины» Борис Клюев.

В апреле отечественные туристы массово перестали отдыхать на курортах Турции на фоне геополитического кризиса, сложившегося из-за ситуации на Украине. По данным министерства культуры и туризма Турции, в марте текущего года в страну прибыло на 48 процентов меньше россиян, чем в этом же месяце в 2021 году. Также более чем в два раза снизилась доля России в общем турпотоке в Турцию — с 24,2 до 10,9 процента.