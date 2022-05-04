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Россияне массово перестали отдыхать на курортах Турции

АТОР: в марте в Турцию прибыло на 48 процентов меньше россиян, чем в 2021 году

Фото: Vitolda Klein / Unsplash

Отечественные туристы массово перестали отдыхать на курортах Турции на фоне геополитического кризиса, сложившегося из-за ситуации на Украине. Об этом сообщается на сайте Ассоциации туроператоров России (АТОР).

По данным министерства культуры и туризма Турции, в марте текущего года в страну прибыло на 48 процентов меньше россиян, чем в этом же месяце в 2021 году. Также более чем в два раза снизилась доля России в общем турпотоке в Турцию — с 24,2 до 10,9 процента.

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По результатам первого весеннего месяца Россия впервые за многие годы не вошла в топ-3 въездных рынков Турции. На первом месте оказался Иран (274,8 тысячи туристов), на втором — Германия (187,1 тысячи), третье место заняла Болгария (169,6 тысячи), Россия опустилась на четвертое место (114,3 тысячи).

Ранее в мае глава Союза туроператоров Турции (TURSAB) Фируз Баглыкайя предупредил иностранных путешественников о дефиците мест в отелях на юге и западе республики. По его словам, заполняемость турецких гостиниц в мае составляет от 80 до 90 процентов.

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Валентина Процкова
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