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Россиян предупредили о дефиците мест в отелях Турции

Глава Союза туроператоров Турции предупредил о заполненности отелей на 90 процентов

Фото: engin akyurt / Unsplash

Глава Союза туроператоров Турции (TURSAB) Фируз Баглыкайя предупредил иностранных туристов, в том числе россиян, о дефиците мест в отелях на юге и западе республики. Об этом пишет газета Yeni Safak.

По словам специалиста, заполняемость турецких гостиниц в мае составляет от 80 до 90 процентов. «Ситуация на турецком туристическом рынке неплохая в сравнении с другими странами региона. В настоящее время мы принимаем больше туристов, чем они, и получаем больше бронирований», — заявил Баглыкайя.

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Глава Союза туроператоров отметил, что причиной резкого повышения спроса на отдых стало отсутствие у большинства иностранцев возможности на протяжении нескольких лет свободно путешествовать из-за пандемии COVID-19.

Ранее в апреле сообщалось, что еще одна авиакомпания, турецкая Corendon Airlines, запустила прямые рейсы по маршруту Москва — Анталья. Планируется, что рейсы будут выполняться на самолетах Boeing 737-800 четыре раза в неделю — по вторникам, средам, пятницам и воскресеньям.

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Валентина Процкова
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