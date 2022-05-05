Косметологи посоветовали способы избежать растяжек во время беременности

Косметолог Юлия Прокопенко посоветовала массаж сухой щеткой для профилактики растяжек

Во время беременности у большинства женщин появляются стрии — дефект кожи, который в обиходе называют растяжками. В беседе с «Лентой.ру» косметологи назвали причины их возникновения и посоветовали способы избежать их появления.

Косметолог и хирург Алла Хазова считает главной причиной возникновения растяжек нехватку коллагена и эластина, отвечающих за состояние кожи. Сначала появляются небольшие полоски с цветом от перламутрово-розового до багрового. Это места разрывов коллагеновых волокон. Со временем они заполняются соединительной тканью, и рубец белеет. «Растяжки появляются во время беременности из-за быстрого набора веса и растяжения кожи. Однако, это не означает, что у каждой беременной обязательно будут стрии», — отмечает она. Другими причинами возникновения растяжек, по утверждению Хазовой, являются гормональный дисбаланс, генетическая предрасположенность и низкая физическая активность.

«Важную роль для профилактики растяжек имеет домашний уход, — утверждает ведущий технолог-преподаватель учебного центра косметологии «Аравия» Юлия Прокопенко. — Например, если женщина знает о своей предрасположенности к ним и планирует беременность или уже забеременела, то уход заключается в следующем: отшелушивание, массаж сухой щеткой, увлажнение и укрепление кожи специальными средствами, которые предназначены именно для ухода за растяжками».

Предотвратить появления растяжек помогает и правильное питание. По мнению Хазовой, нужно есть продукты с большим содержанием антиоксидантов и полезных жиров: тыкву и морковь (витамин А), орехи (Е), цитрусовые (С), жирную рыбу (омега-3). В рационе обязательно должны быть овощи и фрукты, предотвращающие старение кожи и повышающие уровень коллагена. Также большое значение имеют поддержание водного баланса для эластичности кожи, физическая активность (аквааэробика, йога для беременных) и использование косметических средств (масла и крема), увлажняющих кожу.

Пластический хирург Олег Снигирь добавил, что улучшить состояние кожи на участках, где появились стрии, поможет курс коллагеновых инъекций и лазерная шлифовка. Некоторые растяжки можно закамуфлировать татуажем. Проще всего, по словам Прокопенко, справиться с «молодыми» растяжками, поэтому принимать меры нужно сразу после того, как они появились. Если стрии образовались давно, полностью избавиться от них сложно.

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