Известный американец раскритиковал название одного стиля архитектуры

Архитектор Даниэль Либескинд раскритиковал название стиля деконструктивизма

Известный американский архитектор Даниэль Либескинд раскритиковал название одного популярного архитектурного стиля — деконструктивизма. Своим мнением эксперт поделился в разговоре с Dezeen.

Либескинд относится к деконструктивистам, однако сам считает название не подходящим для архитектурного стиля. По его словам, термин больше относится к сфере философии и означает изменение представлений о гармонии и красоте. Слово также вызвало у архитектора ассоциацию с разрушением.

«Лично я всегда считал, что деконструктивизм — неподходящий термин для архитектуры, потому что деконструкция в архитектуре, кажется, предполагает, что что-то разваливается на части. Это имеет мало общего с тем, как я отношусь к архитектуре, которая на самом деле является искусством с великой историей, социальным по своему характеру, культурным и долговечным», — пояснил Либескинд.

В сентябре 2021 года Либескинд высказался о неожиданном эффекте, который оказала террористическая атака на башни-близнецы в Нью-Йорке 11 сентября 2001 года. По словам архитектора, после теракта в архитектуре все изменилось, возросло влияние общественности.