В ФИФА задумались о сокращении времени футбольных матчей

ФИФА рассмотрит варианты введения чистого игрового времени и сокращения матчей до 60 минут

В Международной федерации футбола (ФИФА) и Международном совете футбольных ассоциаций (IFAB) задумались об изменении правил в футболе. Об этом рассказал бывший арбитр ФИФА Марк Клаттенбург, передает Daily Mail.

По его словам, ФИФА и глава его судейского комитета Пьерлуиджи Коллина, а также IFAB рассматривают варианты введения чистого игрового времени. Предполагается, что время будет останавливаться, если мяч выходит из игры или игрок получает травму, а также когда судья выносит предупреждение или разговаривает с кем-либо. Кроме того, изучается возможность сокращения матчей с 90 до 60 минут.

В марте 2021 года IFAB объявил об изменении правила игры рукой. Случайная игра рукой перестала быть нарушением в том случае, если атакующая команда имела шанс на взятие ворот или забила гол. Однако гол после такого касания засчитан не будет.

IFAB — международная организация, в задачи которой входит регулирование правил игры в футбол. В совет организации состоит из представителей ассоциаций Уэльса, Англии, Шотландии, Северной Ирландии и ФИФА.