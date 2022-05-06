Спорт
ВсеФутболАнглийский футболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиада
Бесплатная ставка 2000 р.
Смотри матчи бесплатно
Крылья Советов
Сегодня
18:00 (Мск)
Динамо М
Россия - Премьер-Лига|28-й тур
Лилль
Сегодня
22:00 (Мск)
Монако
Франция - Лига 1|36-й тур
Бостон Брюинз
Завтра
02:00 (Мск)
Каролина Харрикейнз
НХЛ - плей-офф|1/4 финала - Восток. 3-й матч
Тампа-Бэй Лайтнинг
Завтра
02:30 (Мск)
Торонто Мэйпл Лифс
НХЛ - плей-офф|1/4 финала - Восток. 3-й матч
Сент-Луис Блюз
Завтра
04:30 (Мск)
Миннесота Уайлд
НХЛ - плей-офф|1/4 финала - Запад. 3-й матч
Лос-Анджелес Кингз
Завтра
05:00 (Мск)
Эдмонтон Ойлерз
НХЛ - плей-офф|1/4 финала - Запад. 3-й матч
Спорт

В ФИФА задумались о сокращении времени футбольных матчей

ФИФА рассмотрит варианты введения чистого игрового времени и сокращения матчей до 60 минут

Фото: Edgar Breshchanov / Globallookpress.com

В Международной федерации футбола (ФИФА) и Международном совете футбольных ассоциаций (IFAB) задумались об изменении правил в футболе. Об этом рассказал бывший арбитр ФИФА Марк Клаттенбург, передает Daily Mail.

По его словам, ФИФА и глава его судейского комитета Пьерлуиджи Коллина, а также IFAB рассматривают варианты введения чистого игрового времени. Предполагается, что время будет останавливаться, если мяч выходит из игры или игрок получает травму, а также когда судья выносит предупреждение или разговаривает с кем-либо. Кроме того, изучается возможность сокращения матчей с 90 до 60 минут.

В марте 2021 года IFAB объявил об изменении правила игры рукой. Случайная игра рукой перестала быть нарушением в том случае, если атакующая команда имела шанс на взятие ворот или забила гол. Однако гол после такого касания засчитан не будет.

IFAB — международная организация, в задачи которой входит регулирование правил игры в футбол. В совет организации состоит из представителей ассоциаций Уэльса, Англии, Шотландии, Северной Ирландии и ФИФА.

Дарья Коршунова
Обсудить
Последние новости
Медведев ответил на слова президента Польши об исчезновении границы с Украиной
Невзорова заочно арестовали
В Минкульте прокомментировали публикацию связанного с мобилизацией приказа
Еврокомиссия оценила сумму финансовой поддержки Украины
Глава офиса Зеленского пригласил Джоли снова посетить Украину
Сильный взрыв произошел в жилом доме в центре Мадрида
В Европе нашли способ снизить зависимость от российского газа
Россиянин убил знакомого топором, расчленил его тело и спрятал в сарае
Ведущая Первого канала раскритиковала запрет Instagram в России
В России новую инициативу ФИФА посчитали убийством футбола
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.