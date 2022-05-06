Советник Кадырова объяснил участие чеченцев в «джихаде» на Украине

Советник Кадырова Шахидов заявил, что чеченцы в ходе спецоперации защищают свою религию

Советник главы Чечни Рамзана Кадырова Адам Шахидов объяснил участие чеченцев в «джихаде» на Украине, заявив, что они стремятся защитить свою религию. Его слова приводит Telegram-канал ЧГТРК «Грозный».

«С точки зрения ислама мы свободно можем описать действия наших братьев по вере, участвующих в спецоперации на Украине, как джихад. Спросите у любого из них, они ответят, что в первую очередь защищают свою религию, которую западные спецслужбы и другие иблисские государства пытаются очернить», — заявил он.

По словам Шахидова, чеченцы защищают свое государство, которое, в свою очередь, защищает религию. «Мы обязаны, если нам разрешают свободно исповедовать свою религию, защищать это государство», — заключил советник главы Чечни.

3 мая Кадыров рассказал, что чеченские бойцы совместно с силами народной милиции Луганской народной республики провели масштабное наступление в ЛНР. Отмечалось, что данная атака отбросила врага на большое расстояние, заставив его покинуть свои укрепленные боевые позиции.

В начале марта Кадыров заявил, что чеченский спецназ покарает всех, кто убивал мирных людей в Донбассе и Одессе. Тогда он описал действия чеченских силовиков на Украине фразой «у нас джихад».