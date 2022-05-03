Кадыров рассказал о масштабном наступлении сил ЛНР и чеченских бойцов

Кадыров рассказал о масштабном молниеносном наступлении сил ЛНР и чеченских бойцов

Глава Чечни Рамзан Кадыров рассказал в своем Telegram-канале, что чеченские бойцы совместно с силами народной милиции Луганской народной республики провели масштабное наступление в ЛНР.

По его словам, бойцы спецподразделения «Ахмат» вместе со вторым корпусом народной милиции ЛНР совершили молниеносное нападение по всей линии фронта, начиная от завода «Заря», расположенного в поселке Южный, и до населенного пункта Воеводовка. Отмечается, что данная атака отбросила врага на большое расстояние, заставив его покинуть свои укрепленные боевые позиции.

7 единиц техники и более 100 единиц живой силы противника были уничтожены в ходе боев

Кроме того, Кадыров заявил, что было захвачено брошенное солдатами ВСУ в спешке трофейное оружие и боеприпасы. Он подчеркнул, что украинских военных охватила паника, в связи с чем противник решился на артиллерийские обстрелы позиций собственного личного состава.

Другие действия российских военных

Ранее представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков сообщил, что оперативно-тактической и армейской авиацией ВКС России поражены 27 опорных пунктов, районов сосредоточения живой силы и военной техники ВСУ, а также склад ракетно-артиллерийского вооружения и боеприпасов в районе населенного пункта Черновое Запорожской области.

Кроме того, в районе Славянска в Донбассе в ходе воздушного боя был сбит истребитель Миг-29 украинских Вооруженных сил. Также в оборонном ведомстве рассказали о 10 сбитых за сутки украинских беспилотниках российскими средствами противовоздушной обороны.

Несмотря на это, глава МИД России Сергей Лавров заявил, что российские военные не станут «искусственно подгонять свои действия под какую-то дату», в том числе под 9 мая. Он отметил, что специальная военная операция России на Украине завершится после достижения всех обозначенных целей.

Возможное продление мобилизации на Украине

Начальник управления персонала штаба командования Сухопутных войск Украины Роман Горбач допустил, что всеобщая мобилизация может быть продлена, если этого потребует обстановка в стране. Он пояснил, что изначально о трехмесячной мобилизации было объявлено 24 февраля, однако ее сроки могут быть продлены.

Это будет зависеть от обстановки, которая сложится. Если нужно будет пополнить ряды военнослужащих, то руководство страны может продлить сроки… Если будут продолжаться боевые действия, я думаю, руководством будет продлена мобилизация Роман Горбач начальник управления персонала штаба командования Сухопутных войск Украины

Западный взгляд на ситуацию на Украине

Помощник главы Пентагона по делам международной безопасности Селест Уолландер рассказала, что США планируют добиваться того, чтобы ситуация, сложившаяся на Украине, стала для России стратегическим провалом. По ее словам, в Вашингтоне хотят, чтобы Москву постигли неудачи как в военном, так и в политическом и экономическом планах. Добиться этого США хотят за счет санкций, которые будут наносить все более сильные удары по российской экономике.

Задача правительства США применительно к России, а также к европейской безопасности, суверенитету и территориальной целостности Украины заключается в том, чтобы этот кризис для России завершился стратегическим провалом Селест Уолландер помощник главы Пентагона по делам международной безопасности

Бывший президент США Дональд Трамп, в свою очередь, связал начало российской спецоперации на Украине с «некомпетентностью» американского лидера Джо Байдена. По его мнению, российская сторона могла принять решение о начале спецоперации после того, как США вывели свои войска из Афганистана.

При этом канцлер ФРГ Олаф Шольц исключил непосредственное участие НАТО в конфликте на Украине. Он напомнил о том, что с самого начала говорил, что НАТО, в том числе Германия, не намерена участвовать в этой войне.