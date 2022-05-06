В Мариуполе захватили редкий бронеавтомобиль

В Мариуполе захватили один из двух украинских бронеавтомобилей KrAZ Shrek One

Украинские военные потеряли один из двух редких бронеавтомобилей KrAZ Shrek One. Машина стала трофеем, который наступающие части захватили в Мариуполе, сообщает «Российская газета».

KrAZ Shrek One разработала компания «АвтоКрАЗ» совместно с канадской компанией Streit Group. В основе бронеавтомобиля лежит шасси грузовика КрАЗ-5233ВЕ. Многоцелевое транспортное средство с противоминной защитой предназначено для огневой поддержки и перемещения личного состава. KrAZ Shrek One обеспечивает защиту экипажа при подрыве мины ТМ-57 под днищем.

Отмечается, что Вооруженным силам Украины передали две машины. Также машины экспортировали в Буркина-Фасо и Сенегал.

В апреле российские военные захватили бронетранспортер британского производства AT105 Saxon в Харьковской области.

Ранее в том же месяце в колонне союзных сил в одном из районов Мариуполя заметили новый российский бронеавтомобиль Buran.

В марте Киргизия получила партию российских бронеавтомобилей «Тигр» и грузовиков повышенной проходимости «КамАЗ».