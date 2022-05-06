Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
Наука и техника

В Мариуполе захватили редкий бронеавтомобиль

В Мариуполе захватили один из двух украинских бронеавтомобилей KrAZ Shrek One

Фото: Telegram-канал «Уголок Ситха»

Украинские военные потеряли один из двух редких бронеавтомобилей KrAZ Shrek One. Машина стала трофеем, который наступающие части захватили в Мариуполе, сообщает «Российская газета».

KrAZ Shrek One разработала компания «АвтоКрАЗ» совместно с канадской компанией Streit Group. В основе бронеавтомобиля лежит шасси грузовика КрАЗ-5233ВЕ. Многоцелевое транспортное средство с противоминной защитой предназначено для огневой поддержки и перемещения личного состава. KrAZ Shrek One обеспечивает защиту экипажа при подрыве мины ТМ-57 под днищем.

Отмечается, что Вооруженным силам Украины передали две машины. Также машины экспортировали в Буркина-Фасо и Сенегал.

Материалы по теме:
«Кинжал», С-400 и Су-35: каким оружием Россия защищает границы?
«Кинжал», С-400 и Су-35:каким оружием Россия защищает границы?
25 февраля 2022
Техника специальной операции: какое оружие используют российские военные на Украине?
Техника специальной операции:какое оружие используют российские военные на Украине?
25 марта 2022

В апреле российские военные захватили бронетранспортер британского производства AT105 Saxon в Харьковской области.

Ранее в том же месяце в колонне союзных сил в одном из районов Мариуполя заметили новый российский бронеавтомобиль Buran.

В марте Киргизия получила партию российских бронеавтомобилей «Тигр» и грузовиков повышенной проходимости «КамАЗ».

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Даниил Иринин
Обсудить
Последние новости
Белый дом оценил заявления о передаче Киеву данных по крейсеру «Москва»
Пентагон оценил вероятность нападения Китая на Тайвань
Жителям Латвии рекомендовали отказаться от посещения военных мемориалов 9 мая
Эвакуацию мирных жителей с «Азовстали» показали на видео
Москвичам назвали самый теплый день в предстоящие праздники
В Пентагоне раскрыли информацию об обучении украинских военных
Украина запросила миллиарды долларов международной помощи
США назвали вероятный срок ядерных испытаний в Северной Корее
Стало известно о конце эвакуации с «Азовстали»
Сборная России по хоккею разгромила команду из Белоруссии
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.