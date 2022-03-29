Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
Наука и техника

Российские «Тигры» отправили иностранному заказчику

Пограничная служба Киргизии получила партию российских бронеавтомобилей «Тигр»

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Пограничная служба Государственного комитета национальной безопасности Киргизии получила российские бронеавтомобили «Тигр» и грузовики повышенной проходимости «КамАЗ». Об этом сообщает «Российская газета» со ссылкой на официальный сайт президента Киргизии.

В сообщении говорится, что иностранному заказчику передали 55 бронеавтомобилей ВПК-233136 «Тигр». Также пограничники получили 50 грузовых автомобилей повышенной проходимости «КамАЗ». Отмечается, что пограничная служба получила полноприводные грузовики КамАЗ-43114.

Материалы по теме:
«Кинжал», С-400 и Су-35: каким оружием Россия защищает границы?
«Кинжал», С-400 и Су-35:каким оружием Россия защищает границы?
25 февраля
Техника специальной операции: какое оружие используют российские военные на Украине?
Техника специальной операции:какое оружие используют российские военные на Украине?
25 марта

Бронеавтомобиль ВПК-233136 получил многотопливный двигатель ЯМЗ-5347-10 мощностью 215 лошадиных сил. Бронирование машины обеспечивает защиту экипажа от пуль калибра 7,62 миллиметра с термоупрочненным сердечником.

Ранее бельгийская компания John Cockerill представила малозаметный бронеавтомобиль Cockerill i-X. Машина получила универсальный боевой модуль с автоматической пушкой. Также в арсенал машины входят противотанковые ракеты и пулеметы.

В феврале «Военно-промышленная компания» показала версию автомобиля ВПК-233136 с правым рулем. Партию машин подготовили к отправке иностранному заказчику.

В январе стало известно, что в Росгвардии завершили испытания бронеавтомобиля «ВПК-Урал». Машина подтвердила заявленные характеристики.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Даниил Иринин
Комментарии отключены
Последние новости
Пентагон назвал Россию острой угрозой для США
На Украине предложили запретить «пророссийские партии»
Трюдо и Зеленский обсудили новые санкции против России
США заявили об отсутствии планов применять самолеты РЭБ в Европе против России
Минтранс предложил передавать ФСБ данные агрегаторов такси о поездках
Вучич рассказал о не поддерживающих Украину сербах
При офисе Зеленского создадут группу для оценки эффекта антироссийских санкций
Макрон вновь захотел позвонить Путину
Француз вступил в перепалку с Макроном из-за роста цен
Известная актриса вспомнила о насторожившей ее в Москве вещи
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.