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В России показали праворульный бронеавтомобиль «Тигр»

ВПК подготовила праворульную версию бронеавтомобиля «Тигр» для иностранного заказчика

Фото: @milindcom

В России показали специальную версию бронеавтомобиля СБМ ВПК-233136 «Тигр» с правым рулем. Партию праворульных машин подготовили к отправке иностранному заказчику. Об этом сообщаеся в Instagram-аккаунте «Военно-промышленной компании» (ВПК).

Сообщается, что по желанию заказчика машины могут получить бронированный корпус, систему кругового обзора, антитравматические кресла и другое оборудование.

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В сообщении отмечается, что СБМ ВПК-233136 «Тигр» не является продукцией военного назначения, поэтому «Военно-промышленная компания» может поставлять бронеавтомобили иностранным заказчикам напрямую.

Специальная бронированная машина (СБМ) «Тигр» предназначена для транспортировки личного состава, сопровождения колонн и огневой поддержки подразделений. Машина обеспечивает защиту от огня стрелкового оружия. СБМ ВПК-233136 «Тигр» получила дизельный двигатель мощностью 215 лошадиных сил.

Ранее стало известно о завершении испытаний бронеавтомобиля «ВПК-Урал» в войсках Росгвардии. Машина готова к принятию на вооружение.

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Даниил Иринин
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