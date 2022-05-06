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ВКС России ликвидировали склад боеприпасов на заводе в Краматорске

Минобороны сообщило об уничтожении склада боеприпасов на заводе «Энергомашспецсталь»

Фото: Globallookpress.com

Воздушно-космические силы (ВКС) России уничтожили крупный склад боеприпасов на территории завода «Энергомашспецсталь» на Украине. Об этом журналистам сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

Завод, где уничтожен склад боеприпасов, находится в Краматорске. Его ликвидировали высокоточными ракетами воздушного базирования ВКС России.

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Конашенков также доложил о ликвидации шести пунктов управления Вооруженных сил Украины (ВСУ) артиллерийскими подразделениями. Также уничтожены три склада боеприпасов и 187 украинских опорных пунктов, добавил он.

Накануне оборонное ведомство отчиталось об уничтожении украинской авиационной техники на аэродроме Канатово в Кировоградской области. Министерство также рассказало о ликвидации передового пункта управления 17-й отдельной танковой бригады ВСУ.

Спецоперация по демилитаризации и денацификации Украины началась 24 февраля — о ней объявил президент Владимир Путин. Он назвал ее основной целью защиту жителей республик Донбасса. Накануне официальный представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил, что верховный главнокомандующий получает всю полноту информации, касающуюся ситуации на Украине.

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Анастасия Шейкина
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