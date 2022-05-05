Кремль оценил информированность президента о ситуации на Украине

Пресс-секретарь Песков заявил, что Путин получает всю полноту информации по Украине

Президент России Владимир Путин получает всю полноту информации, касающуюся ситуации на Украине. Об этом заявил его пресс-секретарь Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

Представитель Кремля добавил, что президент в курсе требования заблокированных на «Азовстали» бойцов вооруженных сил Украины (ВСУ) и националистов об обмене пленных на провизию. По его оценке, такие требования напоминают те, что обычно выдвигаются террористами.

Отвечая на вопросы журналистов пресс-секретарь президента также рассказал, что российские войска продолжают блокаду мариупольского завода «Азовсталь». Он добавил, что вокруг предприятия продолжают работать гуманитарные коридоры.

Ранее Песков сообщил, что в Кремле знают о том, что страны НАТО передают Украине разведданные. По его словам, это создает определенные сложности в ведении спецоперации, однако не может помешать довести ее до конца.