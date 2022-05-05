В Кремле рассказали о ситуации на «Азовстали» в Мариуполе

Песков сообщил, что российские военные продолжают блокировку «Азовстали» в Мариуполе

Вооруженные силы (ВС) России продолжают блокировку завода «Азовсталь» в Мариуполе. Об этом сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, его цитирует ТАСС.

Пресс-секретарь президента добавил, что в районе промзоны продолжают работать гуманитарные коридоры.

Накануне Песков опроверг штурм завода «Азовсталь». В Кремле сообщили, что ситуация в районе промзоны обострилась, так как боевики выходят на огневые позиции — их активность подавляется российскими военными.

21 апреля президент России Владимир Путин приказал отменить штурм «Азовстали» в Мариуполе. Глава государства назвал его нецелесообразным и подчеркнул, что руководствуется соображениями сохранения жизней российских военных. Позднее верховный главнокомандующий гарантировал жизнь всем, кто находится на территории «Азовстали», при условии, если они сложат оружие.

Бои в Мариуполе продолжались с конца февраля. 4 мая глава Минобороны Сергей Шойгу доложил, что город находится под полным контролем российской армии, подчеркнув, что остатки группировки Вооруженных сил Украины (ВСУ) и нацбатов полностью заблокированы на «Азовстали».

До установления полного контроля над городом основными очагами сопротивления, по утверждению официального представителя Народной милиции ДНР Эдуарда Басурина, были центр города, порт и промзона «Азовсталь».