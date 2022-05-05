Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
Россия

В Кремле рассказали о ситуации на «Азовстали» в Мариуполе

Песков сообщил, что российские военные продолжают блокировку «Азовстали» в Мариуполе

Фото: Валерий Мельников / РИА Новости

Вооруженные силы (ВС) России продолжают блокировку завода «Азовсталь» в Мариуполе. Об этом сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, его цитирует ТАСС.

Пресс-секретарь президента добавил, что в районе промзоны продолжают работать гуманитарные коридоры.

Накануне Песков опроверг штурм завода «Азовсталь». В Кремле сообщили, что ситуация в районе промзоны обострилась, так как боевики выходят на огневые позиции — их активность подавляется российскими военными.

Материалы по теме:
Россия заявила об освобождении Мариуполя. Путин приказал отменить штурм «Азовстали» и взять его в блокаду
Россия заявила об освобождении Мариуполя.Путин приказал отменить штурм «Азовстали» и взять его в блокаду
21 апреля 2022
Зеленский объявил о начале битвы за Донбасс
Зеленский объявил о начале битвы за Донбасс
19 апреля 2022

21 апреля президент России Владимир Путин приказал отменить штурм «Азовстали» в Мариуполе. Глава государства назвал его нецелесообразным и подчеркнул, что руководствуется соображениями сохранения жизней российских военных. Позднее верховный главнокомандующий гарантировал жизнь всем, кто находится на территории «Азовстали», при условии, если они сложат оружие.

Бои в Мариуполе продолжались с конца февраля. 4 мая глава Минобороны Сергей Шойгу доложил, что город находится под полным контролем российской армии, подчеркнув, что остатки группировки Вооруженных сил Украины (ВСУ) и нацбатов полностью заблокированы на «Азовстали».

До установления полного контроля над городом основными очагами сопротивления, по утверждению официального представителя Народной милиции ДНР Эдуарда Басурина, были центр города, порт и промзона «Азовсталь».

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Анастасия Шейкина
Обсудить
Последние новости
Кремль назвал сходства в требованиях военных с «Азовстали» и боевиков в Сирии
Россияне устроили самосуд над мигрантом из-за приставаний к школьнице
Казанскому стрелку Галявиеву продлили срок ареста еще на три месяца
Приднестровские силовики сообщили о стрельбе на границе с Украиной
В Подмосковье у предпринимателя украли и разбили яхту
Разработан первый российский космический 3D-принтер
Google оспорила признание виновной в нарушении антимонопольного законодательства
В РУСАДА прокомментировали расследование дела Валиевой
Продюсер рассказал о замене Киркорова в случае его отъезда из России
Разработчик российских самолетов сменил руководство из-за срыва планов
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.