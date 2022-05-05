Минобороны сообщило об уничтожении авиации на украинском аэродроме

Минобороны доложило о ликвидации авиационной техники ВСУ на аэродроме Канатово

Российские Воздушно-космические силы (ВКС) ликвидировали украинскую авиационную технику на аэродроме Канатово в Кировоградской области Украины. Об этом журналистам сообщил официальный представитель Минобороны генерал-майор Игорь Конашенков.

Он добавил, что ВКС России уничтожили крупный склад боеприпасов Вооруженных сил Украины (ВСУ) в городе Николаев, а также хранилище топлива для военной техники в районе населенного пункта Жовтневое в Николаевской области.

В Минобороны доложили о поражении 32 украинских пунктов управления артиллерийскими подразделениями, еще 2 пунктов — ракетными войсками. Помимо этого, российские войска ликвидировали передовой пункт управления 17-й отдельной танковой бригады ВСУ.