Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
Россия

Минобороны сообщило об уничтожении авиации на украинском аэродроме

Минобороны доложило о ликвидации авиационной техники ВСУ на аэродроме Канатово

Фото: Владимир Трефилов / РИА Новости

Российские Воздушно-космические силы (ВКС) ликвидировали украинскую авиационную технику на аэродроме Канатово в Кировоградской области Украины. Об этом журналистам сообщил официальный представитель Минобороны генерал-майор Игорь Конашенков.

Он добавил, что ВКС России уничтожили крупный склад боеприпасов Вооруженных сил Украины (ВСУ) в городе Николаев, а также хранилище топлива для военной техники в районе населенного пункта Жовтневое в Николаевской области.

Материалы по теме:
Россия заявила об освобождении Мариуполя. Путин приказал отменить штурм «Азовстали» и взять его в блокаду
Россия заявила об освобождении Мариуполя.Путин приказал отменить штурм «Азовстали» и взять его в блокаду
21 апреля 2022
Зеленский объявил о начале битвы за Донбасс
Зеленский объявил о начале битвы за Донбасс
19 апреля 2022

В Минобороны доложили о поражении 32 украинских пунктов управления артиллерийскими подразделениями, еще 2 пунктов — ракетными войсками. Помимо этого, российские войска ликвидировали передовой пункт управления 17-й отдельной танковой бригады ВСУ.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Анастасия Шейкина
Обсудить
Последние новости
Губернатор российского региона сообщил об обстреле Украиной приграничных сел
Прокуратура начала искать отказавшиеся снизить цены компании
Россия уничтожила две пусковые установки комплекса «Точка-У»
Украинский суд арестовал активы родственников Медведчука
Минобороны сообщило об уничтожении авиации на украинском аэродроме
Найдено доказательство миграции женщин бронзового века с материка в Шотландию
Российские заводы остались без оборудования для электростанций
Минобороны заявило о трех сбитых самолетах ВСУ
В России бросились избавляться от торговых центров
Звезда «Уральских пельменей» рассказал о матерящемся Маслякове
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.