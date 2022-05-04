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Минобороны отчиталось об уничтожении украинского «Града»

Российские ракетные войска поразили украинскую РСЗО БМ-21 «Град»
Архивное фото

Архивное фото. Фото: Алексей Майшев / РИА Новости

Российские ракетные войска и артиллерия уничтожили украинскую батарею реактивных систем залпового огня БМ-21 «Град». Об этом журналистам сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

Помимо «Града», российские войска и артиллерия поразили 83 района сосредоточения живой силы и военной техники. Как уточнили в военном ведомстве, уничтожены 310 националистов и 36 единиц вооружения и военной техники.

Ранее стало известно, что авиация Воздушно-космических сил (ВКС) России атаковала в ночь с 3 на 4 мая 40 объектов Вооруженных сил Украины (ВСУ), среди которых понтонный мост для переправы войск в районе Протопоповки.

Кроме того, российская авиация поразила четыре склада с боеприпасами и 34 района сосредоточения живой силы и военной техники Украины, добавил Конашенков.

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Варвара Кошечкина
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