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Приложения НТВ удалили из App Store

Приложения НТВ «Сегодня» и «25 лет НТВ» удалили из App Store за причиняющий вред контент

Фото: Silas Stein / Globallookpress.com

Приложения НТВ удалили из магазина приложений App Store за причиняющий вред контент. Об этом сообщается на сайте телеканала.

«Пользователи по всем миру больше не смогут получить доступ к приложениям НТВ в App Store, но сервисы останутся доступны для россиян», — говорится в сообщении. Речь идет о приложениях «Сегодня» и «25 лет НТВ».

Отмечается, что причиной блокировки стал «контент, причиняющий вред отдельным людям или группам лиц», который содержат сервисы. Уточняется, что ранее установленные на устройствах приложения продолжат работать.

27 апреля из App Store пропало приложение российской авиакомпании «Аэрофлот». Пассажирам, которые не успели установить мобильное приложение, порекомендовали пользоваться веб-приложением в виде закладки на экране для быстрого доступа к сайту авиакомпании.

Ранее в апреле приложение «Альфа-банк» на платформе iOS оказалось недоступно для скачивания и обновления в магазине App Store. Также в связи с санкциями западных стран было удалено из магазина App Store приложение «СберБанк Онлайн».

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Асель Минбаева
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